5月11日午前6時21分ごろ紀伊水道を震源とする地震がありました。この地震で県内では美馬市、石井町、那賀町、牟岐町で震度1の揺れを観測しています。震源の深さはおよそ40キロで地震の規模を示すマグニチュードは3・4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。