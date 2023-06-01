【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の高橋恭平が、5月20日発売の『anan』2496号に初のソロ表紙で登場。26歳になり、大人の雰囲気を纏ってさらに進化した、高橋の魅力を余すところなく掲載。 ■初表紙のテーマは「魅惑的な彼と過ごす、ひと夏のストーリー」！ 6月5日に主演映画『山口くんはワルくない』、8月7日には千切豹馬役で出演する映画『ブルーロック』が公開されるなど、なに