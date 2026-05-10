山菜採りや登山などで山に入る機会が増えている中、上山市で9日、山菜採りをしていた男性がクマに襲われ、顔の骨を折る大ケガをしました。 【写真を見る】上山市で山菜採りの男性がクマに襲われる顔面骨折の大けが県内ではクマ出没警報発令中 警察によりますと、9日午後2時半ごろ、上山市菖蒲の山中で山菜採りをしていた山形市の会社員の男性（50）が、体長およそ1メートルのクマ1頭に襲われました。 男性は病院に搬