仏の俳優ジャン・レノ（77）が10日、東京・芸術劇場シアターウエストで、この日初日を迎えた主演舞台「らくだ」（24日まで）の取材会に出席した。世界中を魅了した94年公開の映画「レオン」について聞かれると、「撮影したのはもう35年以上前のこと」と苦笑い。当時のエピソードとしては「当時11歳のナタリー・ポートマンが本物の仕事をしたことが信じられない」と振り返った。映画の成功については「お客さんが作るものであって、