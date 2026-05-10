昨年デビューしたCORTIS（コルティス）の「REDRED」が、Spotifyグローバル週間チャートにランクインした。4月20日にリリースした曲で、ここ5年間でデビューしたK−POPボーイズグループとしては初の快挙となった。Spotifyの週間チャート集計（1〜7日）で、2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」のタイトル曲「REDRED」は「週間トップソング・グローバム」で61位を記録した。前週比、42段階上昇した。この曲は韓国をはじめ、日本、タイ、