昨年デビューしたCORTIS（コルティス）の「REDRED」が、Spotifyグローバル週間チャートにランクインした。4月20日にリリースした曲で、ここ5年間でデビューしたK−POPボーイズグループとしては初の快挙となった。

Spotifyの週間チャート集計（1〜7日）で、2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」のタイトル曲「REDRED」は「週間トップソング・グローバム」で61位を記録した。前週比、42段階上昇した。この曲は韓国をはじめ、日本、タイ、ハンガリーなど、世界22の国と地域チャートにランク入りした。韓国の「デーリートップソング」では、10日連続で1位だった。

韓国メディアのスターニュースは10日、「月別のリスナー数も増加した。9日時点でSpotify月間リスナー数は978万人を超えている。4月初めの平均710万人と比較して、1カ月で30％以上増加した数値だ。この数値はK−POPボーイグループ史上5番目に当たる」と報じた。

9日には韓国の日程を終え、日本入りした。10日には千葉・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」で舞台を披露する。