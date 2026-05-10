タレント中川翔子（41）が10日、自身のXを更新。生後7カ月の双子が“保育園の洗礼”を受け、一家全滅していたことを明かした。中川は「双子保育園入りたて、洗礼で強い喉鼻風邪をもらい、一家全滅して」と回想。「ギリギリライブ数日前に咳治って、おかげで思い切り全力で歌えて本当に良かったし奇跡だった、GWは病院休みになるしヒヤヒヤだった」と綱渡りの日々を振り返った。また「これからもわたしのお仕事は歌やライブ、声のお
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