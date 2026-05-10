◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）新入幕の東前頭１６枚目・若ノ勝（湊川）が、西前頭１５枚目・欧勝海（鳴門）を突き出し、白星スタート。鋭い突き押しで圧勝した。「集中して行けました。自分への歓声があって、すごく力になりました。当たってどんどん突っ張って行く相撲が取れてよかった」若ノ勝は、埼玉栄高から２０２２年初場所、初土俵。４年半かけて幕内昇進を成し遂げ、師匠の湊川親方（元大関・貴景勝）にと