昭和レトロな雑貨や海外のヴィンテージ品などを集めたイベントが玉野市で開かれました。玉野市の宇野港で9日と10日開かれた「おかやまふるものレトロ市」です。全国各地から約60の古物店や雑貨店が出店し、昭和レトロな日用品やおもちゃ、海外のヴィンテージの食器などが販売されました。 また、飲食ブースも設けられ、約15の店が並びました。このイベントは今回で5回目で、これまでは岡山市南区の「サウ