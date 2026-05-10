韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー、サナの肌見せショットにファンはくぎ付けだ。サナが１０日までに自身のインスタグラムを更新。韓国語で「まだアップしていなかったセントポールの写真第２弾でお届けします」と記し、自撮りショットを多数公開した。黒のキャミソールに羽織ったネイビーのトップスを降ろし、肩見せ。顔にはきらきらと輝くラメをのせた。この投稿にファンからは「とっても