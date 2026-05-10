「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・最終日」（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）前日に誕生日を迎えた鈴木愛（３２）＝セールスフォース＝が、ツアー史上最短の１５番パー３（この日は実測８９ヤード）で、２０２４年のヤマハレディースオープン葛城第３ラウンドでの１１番以来、自身６度目となるホールインワンを達成した。今大会初のホールインワンとなり、賞金２００万円（複数均等割、この時点では鈴木のみ）