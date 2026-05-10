阪神は１０日、イーストン・ルーカス投手（２９）が９日にチームドクターの最終診断を受け、腰部の疲労骨折と診断されたことを発表した。今後は２軍本拠地・日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でリハビリを行う。

発表を受け、藤川監督は「球速も低下していたので懸念はあったんですけど、本人が一番ショックだろうしね。しばらくかかるということですね」と説明。「疲労骨折だから投球時におそらく張りを覚えて、それが実は骨にヒビが入っていたのかもしれない」とし、「本人も日本に来てどうしても活躍しなければいけないというところで、真面目な性格なので、そういうところもあったのかな。終盤に戻って来たい、合わせたいと本人が言っていますから、これはファンの方にも同様に素晴らしいカムバックというかね。日本でやりたいと思っている選手だろうから、期待して待ってあげようと思います」と思いやった。

新加入のルーカスは開幕ローテーション入りを果たすも、ここまで３試合に登板して０勝２敗、防御率５・５２。今季３試合目の先発となった４月１６日・巨人戦では５回４失点で２敗目を喫した。

翌１７日に出場選手登録を抹消され、ファームでは同２５日のオリックス戦（安芸）で２回５安打３失点。以降は登板から遠ざかっていた。先発陣の一角として期待された新助っ人だが、長期離脱は避けられない状況とみられる。