【時計店が本当に薦めたい傑作と銘品】新品とはまた異なる魅力があるヴィンテージ時計。現在人気のブランドやモデルの歴史を感じることができ、その気品あふれる佇まいは大人の腕元に最適だ。そんなヴィンテージ時計の世界への入り口を、人気ショップ「江口時計店」に聞いてきた。＊＊＊■シンプルで端正なドレスウォッチは、シーンや着こなしを問わず身に着けられる時計技師による修理工房を併設し、購入からメンテナンス