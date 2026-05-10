江口時計店に聞く“ヴィンテージ時計”入門【時計店が本当に薦めたい傑作と銘品】

【時計店が本当に薦めたい傑作と銘品】

新品とはまた異なる魅力があるヴィンテージ時計。現在人気のブランドやモデルの歴史を感じることができ、その気品あふれる佇まいは大人の腕元に最適だ。そんなヴィンテージ時計の世界への入り口を、人気ショップ「江口時計店」に聞いてきた。

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■シンプルで端正なドレスウォッチは、シーンや着こなしを問わず身に着けられる

時計技師による修理工房を併設し、購入からメンテナンスまで安心して任せられるヴィンテージ専門店「江口時計店」。主に1950〜70年代のドレスウォッチを取り扱い、来店は予約制でゆっくりとヴィンテージ時計の魅力に触れられる。

初心者へのおすすめをスタッフの下川さんに聞くと、「まずはシンプルで飽きのこないデザインを選ぶことが大切」とのこと。複雑な機構を持たない2〜3針の機械式時計は、パーツが少ないぶん不具合も起きにくく、長く付き合えるという。

着こなしも肩肘張る必要はなく、「Tシャツやデニムにドレスウォッチを合わせるのが粋」と下川さん。薄型で小振りなドレスウォッチはスーツの袖口に自然に馴染み、カジュアルスタイルにも合う。この汎用性の高さもヴィンテージならではの魅力だと下川さんは話す。

「ヴィンテージは一期一会。気に入ったものに出会ったら、それはきっと運命です」

江口洋品店 江口時計店 松濤

スタッフ

下川寛人さん

■SHOP DATA

江口洋品店 江口時計店 松濤

東京都渋谷区松濤 1-28-6 VORT 渋谷松濤 residence 1F

営業時間：11:00〜19:00／火曜休

■極薄ムーブメントを搭載した端正なジュエリーウォッチ

ピアジェ

「Ref.908（1960年代製）」（96万8000円）

ドレスウォッチのお手本のような端正な顔立ちから、ブランドの歴史や技術が感じられます。サファイアカボションを備えたリューズも◎（下川さん）

1960年頃から製造された厚さ2mmとされる自社ムーブメントを搭載。イエローゴールドのスクエアケースに、クラシカルなリーフハンドとローマンインデックスを組み合わせ、優美な輝きを放つ。ケースサイズ23×29mm、手巻き

■経年変化によって深みと風格が増した希少なオーバルモデル

ロレックス

「チェリーニ（1971年製）」（87万7800円）

めずらしいオーバル型で、優雅さや上品さを持つ一本です。光や見る角度によってロゴが見え隠れする、通称ゴーストダイヤルも魅力です（下川さん）

スポーツモデルとは一線を画すロレックスのドレスウォッチライン。1971年製の本作は、イエローゴールドのオーバルケースに経年変化で色味を深めたゴーストダイヤルを備え、独特の風格が漂う。ケース径33mm、手巻き

■ヴィンテージにしかないラグスポ代表モデルのオクタゴン＆ボルドー

カルティエ

「サントス オクタゴン（1980年代製）」（107万8000円）

1980〜90年頃までしか作られていない八角形ベゼル。ドレスウォッチはレザーベルトがほとんどですが、メタルブレスで汎用性が高い（下川さん）

ラグジュアリースポーツデザインのアイコン、サントス オクタゴン。1980年代の限られた期間にのみ展開された希少なボルドーダイヤルとルビーカボションが、カルティエらしい優雅さを際立たせる。ケース径32mm、自動巻き

■スタッフの愛用時計

ロレックス

「デイトジャスト（1972年製）」

デイトジャストのカラーダイヤルのヴィンテージは珍しい存在なんです。加えて、針とインデックスが幅広いワイドボーイと呼ばれるデザインで、ブルーのワイドは本当に出てこないのでひと目惚れしました。どんどん愛着も湧いてきて、絶対に手放さない一本です（下川さん）

※掲載商品は現品限りにつき完売の可能性があります

>> 特集【時計店が本当に薦めたい傑作と銘品】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号131ページの記事をもとに構成しています

＜文／津田昌宏 写真／湯浅立志（Y2）＞

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