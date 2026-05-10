Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。薄口グラスで飲んだ瞬間の、「ちがう」という感覚。覚えがある方も多いんじゃないでしょうか。同じワインなのに、口当たりひとつで風味の届き方が変わる。でも、繊細なグラスってやっぱり普段使いしづらいのが本音です。滅多に来ない来客用に、棚の奥にしまいっぱなし……。そんな小さなストレ