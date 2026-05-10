俳優佐々木蔵之介（58）が9日、都内で映画「幕末ヒポクラテスたち」（緒方明監督）公開記念舞台あいさつに、内藤剛志（70）藤原季節（33）と出席した。全編京都ロケで撮影された同作に「おのれの京都の言葉を使って演技できる。本当に幸せです」と笑顔。藤原は念願の東映撮影所に「見学ツアーに参加したこともあったので、本当に光栄」と喜んだ。佐々木は「この映画が上映されるのは奇跡。緒方監督や先輩方、後輩のみんなと引き継