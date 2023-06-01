シンガー・ソングライターの絢香が９日、大阪・中之島公園でデビュー２０周年を記念したフリーライブ「絢香２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＰＲＥＭＩＵＭＦＲＥＥＬＩＶＥ」を開催。代表曲「三日月」についての思いや「おかえり」の誕生秘話を明かした。デビュー年の２００６年に発売し、同年の紅白歌合戦でも披露した「三日月」は「大阪から上京する時の私が書いた曲」と明かした。「この曲が２０年間もたくさんの