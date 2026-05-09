日本相撲協会は9日、東京・両国国技館で土俵祭りを開き、八角理事長（元横綱・北勝海）らが15日間の安全を祈願した。終了後に優勝額贈呈式がエントランスで行われ、春場所優勝の大関・霧島と初場所優勝の大関・安青錦の代理で師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が出席した。14場所ぶりの優勝だった霧島は長女・アヤゴーちゃんらと記念撮影。「久しぶりだからね。写真は（後まで）残るから撮っておこうと思った」とリラックス