米国のボクシング専門メディア「ボクシング・シーン．ｃｏｍ」は９日、世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に、２日の東京ドーム決戦で敗れた前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーのインタビュー記事を掲載。「もし再戦で井上選手に勝てなかったら、もう二度とボクサーの指導は