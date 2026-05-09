26年前の未解決事件で、情報提供を呼びかけました。2000年5月4日、茨城県牛久市のスーパーの駐車場で藤井大樹さん（当時17）が男4人から現金を奪われたうえ、暴行を受けて死亡しました。警察が強盗致死事件として捜査してきましたが未解決のままで、きょう、遺族らが現場近くの商業施設で情報提供を呼びかけるビラ配りを行いました。警察は事件について何らかの事情を知っているとみられる4人の男性の画像を、ホームページ上で公開