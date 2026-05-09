◇高校野球京都大会準決勝立命館宇治5―3東山（2026年5月9日わかさスタジアム京都）高校野球の春季京都大会は9日に準決勝が行われ、立命館宇治は東山を5―3で下して決勝に進んだ。これにより2014年以来12年ぶりの近畿大会出場を決めた。公式戦経験の浅い3投手の継投策を3失点にまとめたのは「3番・捕手」の江原雅登。2年生ながら主将を務めている。昨秋の新チーム結成時から大役を務める異例の抜てきを里井祥吾監督が説