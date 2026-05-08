Photo: oh!ga なんとなく今年度度習得したいものとして、個人的に「アイロンがけ」がありまして。アイロンがけのスキルを極めたいというよりは、朝アイロンがけした服を着た時に気持ちがちょっと引き締まる感覚が好きで、習慣にしたいなという気持ちでいます。アイロンがけの面倒さってどこだろう？ Photo: oh!ga