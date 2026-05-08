中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月8日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は8日の記者会見で、ホルムズ海峡で船舶が攻撃を受けたとの報道に関し、戦闘の影響で多数の船舶と乗組員が海峡内に滞留していることに懸念を示した。林氏は次のように述べた。現在把握している状況によると、攻撃を受けた船舶はマーシャル諸島籍で、中国人乗組員が乗船している。現時点で、乗組員の死傷は確認されていない。