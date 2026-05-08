佐川急便を傘下に置くSGホールディングスは8日、燃料価格の高騰分を宅配運賃に上乗せする「燃油サーチャージ（燃油特別付加運賃）」の導入を検討していることを明らかにした。中東情勢混乱による燃料価格上昇がコスト増になっており、利用者にも負担を求めたい考えだ。導入時期や対象顧客などについては未定としている。競合のヤマトホールディングスも先月、法人向けで燃油サーチャージの採用を検討すると表明している。サー