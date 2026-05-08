総社市指定ごみ袋 岡山県総社市は、中東情勢の影響で指定ごみ袋が一時的に不足する恐れがあるとして、市民に対し、袋の買い占めをせずにごみを減らしてほしいと呼び掛けています。 総社市が8日、ごみに関する施策についての会合で明らかにしました。 市によりますと4月24日、市が指定するごみ袋の調達業者を決める入札が不調に終わりました。 3社による指名競争入札で、いずれの社も「中東情勢の影響でごみ袋の