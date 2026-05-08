都心で無料で楽しめる！ 週末の夜にたしなむ野外シネマみんなでわかちあう、新しい野外シネマ体験「PICNIC CINEMA」開催決定！「恵比寿ガーデンプレイス」では、2026年6月5日（金）〜7月5日（日）に、開放的なピクニックや野外シネマを都心で無料で楽しめるイベント「PICNIC CINEMA（ピクニックシネマ）」を開催します。2025年は1日約1000人が来場するほど大盛況だったイベントです。センター広場には約300?の人工芝エリアと280イ