人気漫画「キン肉マン」などの作品で知られる漫画家ユニット、ゆでたまごの原作担当、嶋田隆司さんが8日までにXを更新。左膝の手術を終えたと明かした。「みなさんご心配をおかけしましたが今朝9:00左膝の手術約1時間で終わりましたが意識朦朧、術後の患部の痛みにのたうちまわっております」とつづり、病室の写真を公開。この日の午前には「これから左膝手術行って参ります」と明かしていた。嶋田氏は23年、変形性膝関節症