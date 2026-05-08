いよぎんホールディングス [東証Ｐ] が5月8日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比32.2％増の992億円に拡大し、27年3月期も前期比11.9％増の1110億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比20円増の80円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.0％増