2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックのアーバンスポーツの予選大会「オリンピックQシリーズ」が、東京で開催されることが決まりました。「オリンピックQシリーズ」は、パリ2024大会で初めて実施されたIOC・国際オリンピック委員会が主催する新しいタイプの予選大会で、スケートボードや、スポーツクライミングなどアーバンスポーツ6競技が対象となります。開催地は、東京を含む4か国4都市で、東京では、代々木・渋谷エリア