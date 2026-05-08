東京で「オリンピックQシリーズ」開催決定　ロス五輪スケボーなどアーバンスポーツ6競技の予選大会　2028年5月に

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックのアーバンスポーツの予選大会「オリンピックQシリーズ」が、東京で開催されることが決まりました。

「オリンピックQシリーズ」は、パリ2024大会で初めて実施されたIOC・国際オリンピック委員会が主催する新しいタイプの予選大会で、スケートボードや、スポーツクライミングなどアーバンスポーツ6競技が対象となります。

開催地は、東京を含む4か国4都市で、東京では、代々木・渋谷エリアで2028年5月4日から開催される予定です。

行われる競技は後日決定するということです。

東京都の小池知事は、「若者を象徴する街、代々木・渋谷エリアで開催されるQシリーズは、アーバンスポーツと親和性の高いユースカルチャーと一体となって、東京の魅力が世界に発信される絶好の機会となるでしょう。東京都は、東京2020大会、世界陸上、そしてデフリンピックをはじめとする 国際スポーツ大会を通じて培ってきた運営ノウハウを生かし、大会の成功を応援してまいります。」とコメントしています。