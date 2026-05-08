セブン - イレブン・ジャパンは、カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」が監修する冷凍食品の第2弾として「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」を発表した。本商品は5月12日より順次、全国のセブン - イレブン店舗にて発売される。カプリチョーザの人気メニューの味わいを、電子レンジひとつで手軽に再現できる本格的な仕上がりとのことだ。カプリチョーザ監修 ライスコロッケ○薄衣の食感と特製トマトソース。こだわりのライス