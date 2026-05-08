タリーズコーヒージャパンは5月13日、季節限定ドリンク「チョコミントシェイク」と「クッキー&クリームシェイク」(いずれもTall 750円)を全国の店舗(一部除く)で発売する。「チョコミントシェイク」と「クッキー&クリームシェイク」(いずれもTall 750円)夏に向けて気温が上昇する中、サマーシーズン第1弾は「爽快感」のニーズに着目。初めてチョコミントフレーバーのドリンクが登場する。「チョコミントシェイク」(Tall 75