2027年に創業200年を迎える松合食品(熊本県宇城市)は、地元産や有機といったこだわりの原料を使い、添加物をなるべく排した伝統の天然醸造に取り組んでいる。少子高齢化で地元の人口が減っていく中、濱弘己取締役は「都心部や海外で売れる商品を開発していく」と力を込める。24年春に発売した「糀しょうゆ」は、米こうじ由来の自然な甘さを実現した商品で特に伸びているという。有機の甘夏果汁を加え、無ろ過で酢酸菌など発酵の源