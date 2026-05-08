津山市加茂町斎場 津山市は、3月に窃盗被害に遭った「津山市加茂町斎場」の利用を5月11日から再開すると発表しました。 市によりますと、市が運営するこの斎場では、3月に通用口のガラスが割られ、エアコンの室外機7台や室内機2台、ろうそく台、おりんなど合わせておよそ50万円相当が盗まれたということです。 窃盗に遭った物品は見つかっていないということで、市は必要な修繕を行い盗まれた物の調達などを行いました。