OpenAIは現地時間7日、生成AI「ChatGPT」で広告掲載のパイロット版を日本を含む5カ国で展開すると発表した。今後数週間以内に展開される。 ChatGPTでは2月から米国で広告掲載のテストを実施しており、3月からカナダやオーストラリア、ニュージーランドへ展開しており、今回日本まで拡大されたかたち。広告は、無料プランの回答画面に表示される。 同社は、広告掲載について「ChatGPTの回答に影響