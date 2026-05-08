アンガールズ田中卓志（50）が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。若手時代にドン・キホーテで一緒に自転車を購入したお笑い芸人の実名を明かした。番組では、あえて付属品をつけなかったり、サービスを排除する“引き算”の商品などの特集をした。MC南海キャンディーズ山里亮太から「何か気になったのはありますか」と問い掛けられた田中は「ドン・キホーテの自転車、20年前にビビる大木さんとおそろいで