アンガールズ田中卓志（50）が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。若手時代にドン・キホーテで一緒に自転車を購入したお笑い芸人の実名を明かした。

番組では、あえて付属品をつけなかったり、サービスを排除する“引き算”の商品などの特集をした。MC南海キャンディーズ山里亮太から「何か気になったのはありますか」と問い掛けられた田中は「ドン・キホーテの自転車、20年前にビビる大木さんとおそろいで買ったことがあるんですよ」と、現在1万円の自転車で話題になっているドン・キホーテについて語った。

そして「一緒に買いに行って、でも、そんときは、荷台ついていたんですけど、一回も使わなかったんで、そのころ若手だったんで、1円でも安い方がうれしいんで、これはそのときにあったらうれしかった」と思いを巡らせた。

ドン・キホーテは、ドン・キホーテは今年3月より、通常は2万円以上するママチャリ自転車の鍵、ライト、荷台を外した「Option−0（オプションゼロ）」を税別1万円（税込11,000円）で販売し、大人気商品となった。