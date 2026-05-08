タレントの福留光帆（22）が7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。ガチで気になる芸能人を実名告白した。

番組の人気企画「秘密の小声女子会」を実施。大きい声では言えないけど小声でなら言える世間への“不満”をトークした。

「マジで芸能界って出会いなくないですか？ほんまにないんですけど」と本音をこぼした福留。お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎に「どのジャンルの人がいいの？」と聞かれると、「アイドルとかですね。芸人さんもめっちゃいきたいです」と答えた。「話おもろい人が好きなので」とし、「エバースの佐々木（隆史）さんとかがかっこいいなって思います」と告白。盛山は「生々しい！」とリアクションした。

盛山に「佐々木と2人でご飯行きたいってこと？」と聞かれると、「行きたい」と照れた。タレントのベッキーは「収録後にお2人（見取り図）のどちらかに言ったら動いてくださるかもしれないし、そういうこと言えばいいんじゃない？」と提案。しかし、福留とエバースは同じラジオ番組の別の曜日のナビゲーターを務めているといい、福留は「横並びでラジオやってるからアカンかも。イベントとかあったら気まずいじゃないですか」と照れた。

福留は「ただ仲良くなりたいだけの芸人さんは話しかけられるんですよ。“ご飯行きましょう”とか。かっこいいなって思った人には無理なんですよ」と説明。「町田（和樹）とは行ったことあるんですけど」と、佐々木の相方の名前を呼び捨てし、笑いを誘った。