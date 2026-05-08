LINE Digital Frontierが運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」では、5月8日に『弱虫ペダル』(渡辺航／秋田書店)最新第100巻の発売を記念し、5月8日午前0時から100時間限定で、『弱虫ペダル』99巻分無料キャンペーンを開催する。また、最大10,000円分のマンガコインが当たる企画や、特設サイトで様々なコンテンツも公開している。○『弱虫ペダル』99巻分無料キャンペーン概要「LINEマンガ」アプリにて、『弱虫ペダル』が5月8