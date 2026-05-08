◆W大阪とイタリア発ファッションブランド「N21」のコラボアフタヌーンティー。スタイリッシュな中に遊び心を感じるスイーツたちW大阪の3階「LIVING ROOM」にて、イタリア発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とコラボしたアフタヌーンティーを開催中。期間は2026年7月31日（金）まで。シャープな美学と遊び心が交差するメニューがずらり。エッジの効いたスイーツや緻密なセイヴォリーがファッションショーの