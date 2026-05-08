4月に開催された春の高校野球三重県大会で、初優勝した県立昴学園高校野球部の監督と選手らが7日、大台町役場を訪れ、上瀬町長に優勝の喜びを報告しました。昴学園は4月26日に行われた春の高校野球三重県大会の決勝戦で、津商業に4対3と逆転勝利をおさめ、初の県大会制覇を果たしました。7日は、昴学園の東拓司監督や郁島晴渡主将らが優勝旗を手に大台町役場を訪れ、出迎えた上瀬裕美町長に初優勝の喜びを報告しました。優勝の瞬間