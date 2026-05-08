お笑い芸人・こがけん（47）が、7日放送の読売テレビ・日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜後8：54）に出演。めずらしいアルバイトの経験を明かした。【写真】貴重！息子とのレアな“親子ショット”を公開したこがけん福岡県民代表として出演。思い出のアルバイトを聞かれ、「僕は本当にまったく仕事ももらえない時の話ですけど」と前置きしつつ、「進学塾の黒板消しのバイトをやってました」と告白した。共演