いすゞ自動車とUDトラックスは、5月14日〜16日にパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催される「ジャパントラックショー2026」(主催：一般社団法人 国際物流総合研究所)に共同出展する。ジャパントラックショー2026 いすゞグループブース(イメージ)○物流を取り巻く課題解決に資する選択肢と将来像を提示いすゞグループブースのコンセプトは「ともに創る、運ぶの最適」。いすゞとUDトラックスの最新車両の展示に加え、いすゞリー