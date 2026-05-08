DAZN「Mission26」のインタビューで語ったイタリア・セリエAのパルマで守護神として君臨する日本代表GK鈴木彩艶。北中米ワールドカップ（W杯）を目前とし、圧倒的なポテンシャルを支える“人間性”について語った。ガーナ人の父と日本人の母を持ち、アメリカ生まれ埼玉育ちの「ハーフ」。DAZN「Mission26」のインタビュー取材による連載最終回では、常に冷静沈着でストイックな鈴木が守り続ける母の教えや自身の流儀を語った。（