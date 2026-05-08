ホルムズ海峡の船舶＝5日、イラン南部バンダルアバス沖（共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は7日、米軍が続けるイラン港湾の封鎖について、イランは少なくとも3〜4カ月は耐久できると米中央情報局（CIA）が分析していると報じた。CIAが今週、報告書を政権の政策担当者に提出したという。トランプ大統領は港湾封鎖が効果を上げており、イランは追い込まれていると主張。戦闘終結の合意に楽観的な見方を示し