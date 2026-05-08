【ニューヨーク＝木瀬武】７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３１３・６２ドル安の４万９５９６・９７ドルだった。値下がりは３日ぶり。米国とイランが戦闘終結に向けた協議で合意できるのか不透明な状況が続いており、警戒感から売り注文が優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３２・７４ポイント安の２万５８０６・２０だった。