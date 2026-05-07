浜松オートのＧＩ「開場７０周年記念ゴールデンレース」は７日、２日目を開催し二次予選が行われた。森且行（５２＝川口）は８Ｒ、序盤で内に潜り込み５番手に浮上。だが、そこから前を抜けず５着で終了した。「初日からセッティングは大きくやったけど、試走が初日と同じ（３・３７）。意味が分からないよ。乗り味も変わらないし音も良くない。レースも手前から全然進んでいない」。ＳＧオールスターが不振に終わり、今節は巻