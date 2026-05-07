ハーバード大学医学部とベス・イスラエル・ディーコネス医療センターの研究者らが、OpenAIのモデルが人間の医師と比べてどの程度優れているかを測定する研究を科学誌のScienceで発表しました。研究では、特に「OpenAI o1」が担当医師2名と同等以上の成績を示し、診断段階のトリアージでは顕著な優位性を発揮したことが報告されています。Performance of a large language model on the reasoning tasks of a physician | Scienceht