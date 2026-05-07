OpenAI o1は電子カルテと看護師からのわずか数文の情報だけで従来モデルと人間の医師の両方を大きく上回る正確な診断ができたという研究結果

OpenAI o1は電子カルテと看護師からのわずか数文の情報だけで従来モデルと人間の医師の両方を大きく上回る正確な診断ができたという研究結果