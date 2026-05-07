タレントの小倉優子（42）が7日、自身のインスタグラムを更新。“こりん星のゆうこりん”姿を披露した。小倉はストーリーズで「今日は、こりん星のゆうこりんでのお仕事でした！」と書き出し、レースやリボンが付いたピンクの衣装姿をアップ。「こりん星を思い出してくださる方がいて、嬉しいありがとうございました」と感謝した。デビュー当時、こりん星からいちごの馬車でやってきた「りんごももか姫」として、不思議ち